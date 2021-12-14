قضية الطفلة إيللا طنوس... هذا جديدها

ردّت الغرفة الثالثة في محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري وعضوية المستشارين القاضيين الياس عيد ورلى أبو ضاهر طلب النقض شكلاً المقدّم من مستشفى سيدة المعونات في قضية الطفلة إيللا طنوس التي بُترت أطرافها الأربعة من جراء خطأ طبي، من دون الحاجة الى بحث أسباب التمييز، وتضمين الجهة المستدعية النفقات القانونية ومصادرة التأمين ورد سائر ما زاد وخالف.