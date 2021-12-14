لبنان

عوده بحث في شؤون الدواء مع النقيب سلوم والتقى وفد الجبهة السيادية

Lebanon 24
14-12-2021 | 09:22
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 استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده قبل ظهر اليوم، نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم وبحث معه في شؤون الدواء والصعوبات التي يعاني منها المواطنون بسبب الاحتكار والغلاء وانقطاع الدواء. 
 
ثم استقبل وفدا من الجبهة السيادية من أجل لبنان ضم: بشارة خيرالله، كميل شمعون، سلمان سماحة، بيتر جرمانوس، ماريان رنو، كامل دمياطي، مارون العميل، جوزف حجار، رازي الحاج، دانييلا زاخم وطوني خوري، وعرضوا للمطران عودة رؤيتهم للوضع الحالي وسبل الخروج منه، وسمعوا توجيهاته، حيث شدد على "موضوع سيادة لبنان واستقلاله التام بعيدا من كل ارتباط وتبعية، وأوصاهم أن يكونوا أمناء له وحده، عاملين من أجل وحدته وحريته وسيادته لا بالكلام والشعارات إنما بالتطبيق والفعل مجابهين كل خطر يحدق به".
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