لبنان

في المكلس... عملية سرقة لمحل بيع اجهزة خليوية

Lebanon 24
14-12-2021 | 09:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض محل "omt" وتلفونات "رامي cell" في منطقة المكلس لسطو مسلح .
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المكلس

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