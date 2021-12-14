مولوي استقبل فرونتسكا وبحثا في التحضير للانتخابات

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه بعد ظهر اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا. وتم البحث في الاوضاع التي تهم الطرفين والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابة المقبلة.