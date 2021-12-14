لبنان

مولوي استقبل فرونتسكا وبحثا في التحضير للانتخابات

Lebanon 24
14-12-2021 | 09:47
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه بعد ظهر اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا. وتم البحث في الاوضاع التي تهم الطرفين والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابة المقبلة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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بسام مولوي

يوانا فرونتسكا

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