20
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الراعي عرض التطورات مع مقبل.. الحراش: البطريرك قيمة مضافة ولن نقبل بأن يتجرأ احد على بكركي
Lebanon 24
14-12-2021
|
09:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم في بكركي، النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق سمير مقبل، في زيارة تم فيها تداول الأوضاع الراهنة محليا ودوليا.
وكان تركيز على "الوضع الذي يمر به لبنان وسط الازمة الإقتصادية الخانقة التي يعانيها اللبنانيون الذين باتوا رهينة للذل المستمر، ولا سيما مع تفلت سعر صرف الدولار، في وقت يقف المسؤولون عاجزين عن ايجاد حلول لهذه المعضلة".
الحراش
ثم التقى الراعي منسق اللجنة التحضيرية في "التيار العربي المقاوم" الشيخ
عبد السلام الحراش الذي قال بعد اللقاء: "لقد سررنا بلقاء غبطة البطريرك الراعي، ونحن نعتبره قيمة مضافة الى المشهد اللبناني. لقد عرضنا له رؤيتنا في "التيار العربي المقاوم" في ما خص الداخل اللبناني وهو الحفاظ على الثوابت الوطنية، وعبرها حذرنا اي طرف في لبنان من الإخلال بالتوازن الوطني لأنه مقدمة حتمية للحرب. وعرضنا كل المرحلة واكدنا ان موقف غبطته من الأحداث الجارية والمرتقبة بمعنى استشرافه لهذه المرحلة يجعله في الموقع المتقدم لينتقد من يشاء ويبدي رأيه في ما يشاء برؤية وطنية".
وتابع: "لقد اتفقنا نحن اللبنانيين المؤمنين بالكيان النهائي للبنان، انه لا توجد مقاومة اسلامية بل هناك مقاومة وطنية على اساسها رسم مجدها بدماء الشهداء من كل الطوائف والمذاهب والأديان. ونؤكد، في هذا المجال، اننا سنتواصل ولن نقبل بأن يتجرأ اي احد على بكركي لأنه بذلك يتجرأ علينا وعلى اعراضنا وفقرائنا، فطريق الآلام مشيناه معا ولا يمكن ان نتراجع حتى الشهادة ونحن ننتظرها في أي لحظة".
وختم: "نحن عندما ننتقد، ننتقد لان لا احد معصوم عن الخطأ سوى الأنبياء، والمتابع لحركتنا اليومية في مياومة المواقف ستجعلنا الى جانب بكركي ليس طرفا لأن قرارنا الذي نتخذه يكون مدروسا".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
12:15 | 2021-12-13
13/12/2021 12:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2021-12-14
14/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
15:04 | 2021-12-13
13/12/2021 03:04:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حارة في دولة أوروبية تصبح عربيّة.. أهلاً بكم في "سوريا مصغرة"
Lebanon 24
حارة في دولة أوروبية تصبح عربيّة.. أهلاً بكم في "سوريا مصغرة"
14:00 | 2021-12-13
13/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شرط سعودي بشأن مساعدات لبنان.. سفيرة فرنسا تكشف التفاصيل
Lebanon 24
شرط سعودي بشأن مساعدات لبنان.. سفيرة فرنسا تكشف التفاصيل
15:30 | 2021-12-13
13/12/2021 03:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:17 | 2021-12-14
إجراء قد يُطبق قبل الدخول إلى المصارف.. ما هو؟
11:37 | 2021-12-14
الكتائب: هذه المحاولات لم ولن تنجح يومًا
11:30 | 2021-12-14
إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري
11:21 | 2021-12-14
بالأرقام.. إليكم حصيلة التدابير الأمنية خلال الشهر المنصرم (صور)
11:05 | 2021-12-14
توقيف شخص في طرابلس.. وهذا ما ضبط بحوزته
10:48 | 2021-12-14
"شوف لبنان من فوق" (فيديو)
فيديو
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
08:00 | 2021-12-14
14/12/2021 18:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
02:33 | 2021-12-14
14/12/2021 18:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
15:04 | 2021-12-13
14/12/2021 18:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact