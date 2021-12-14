اللواء عثمان عرض مع شيا للأوضاع العامة

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في زيارة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد، وبصورة خاصة فيما يتعلّق بالمؤسسة.