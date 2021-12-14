لبنان

شعبة المعلومات في البترون ضبطت سيارة مسروقة من طرابلس

Lebanon 24
14-12-2021 | 10:07
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تمكنت دورية من شعبة المعلومات في البترون، وبعد تسيير دوريات مكثفة نتيجة تزايد عمليات السرقة في المنطقة، من العثور على جيب "هيونداي Tucson رمادي، يحمل لوحة رقمها 1131/و سرق من مدينة طرابلس ووجد مركونا في بلدة كفرحي البترونية.
وتم تسليم السيارة إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى.
المصدر: الوكالة الوطنية
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