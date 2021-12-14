شعبة المعلومات في البترون ضبطت سيارة مسروقة من طرابلس

تمكنت دورية من شعبة المعلومات في البترون، وبعد تسيير دوريات مكثفة نتيجة تزايد عمليات السرقة في المنطقة، من العثور على جيب "هيونداي Tucson رمادي، يحمل لوحة رقمها 1131/و سرق من مدينة طرابلس ووجد مركونا في بلدة كفرحي البترونية.وتم تسليم السيارة إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى.