لبنان

إلى المواطنين... تدابير سير عند مدخل نفق فينيسيا على المسلك الشرقي

Lebanon 24
14-12-2021 | 10:02
A-
A+
Doc-P-896915-637750983037741295.jpg
Doc-P-896915-637750983037741295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:

بدأت بلدية بيروت بإصلاح مصفاة مياه الأمطار الكائنة عند مدخل نفق فينيسيا على المسلك الشرقي للسير القادم من جسر فؤاد شهاب باتجاه عين المريسة اعتباراً من اليوم تاريخ 14/12/2021، ولحين الانتهاء.

 ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق المسلك المذكور، من دون منع المرور عليه.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.  
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2021-12-14
11:37 | 2021-12-14
11:30 | 2021-12-14
11:21 | 2021-12-14
11:05 | 2021-12-14
10:48 | 2021-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website