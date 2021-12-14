إلى المواطنين... تدابير سير عند مدخل نفق فينيسيا على المسلك الشرقي

صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:بدأت بلدية بيروت بإصلاح مصفاة مياه الأمطار الكائنة عند مدخل نفق فينيسيا على المسلك الشرقي للسير القادم من جسر فؤاد شهاب باتجاه عين المريسة اعتباراً من اليوم تاريخ 14/12/2021، ولحين الانتهاء.ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق المسلك المذكور، من دون منع المرور عليه.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.