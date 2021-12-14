لبنان

عن طريق الخطأ... قتل ابن اخيه البالغ من العمر 3 سنوات

Lebanon 24
14-12-2021 | 10:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الطفل "ا.ح" (3 أعوام) وذلك بعد تعرضه لحادث صدم من قبل سيارة يقودها عمه في منطقة دير عمار.

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دير عمار

طفل

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