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لبنان
بوشكيان واوهانيان بحثا في تطوير تعدّد الخبرات الصناعية
Lebanon 24
14-12-2021
|
10:40
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استقبل وزير الصناعة جورج بوشكيان الوزيرة السابقة فارتينيه اوهانيان، وبحثا في لقاء مطوّل تجربة الوزيرة الناجحة أثناء تولّيها وزارة الشباب والرياضة في الحكومة السابقة.
وأثنى بوشكيان على حسن اظهارها التفاعل بين مسؤوليّاتها الوزاريّة وبين مهامها كباحثة اجتماعيّة تعنى بوضع البرامج ورفع مستوى الخدمات الانسانيّة والصحّية والتعليمية والتربوية.
واعتبرت اوهانيان ان الدور الذي يلعبه بوشكيان انطلاقاً من خبرته وتجربته المتقدمة، دقيق للغاية في هذه المرحلة الصعبة، وفي قطاع بالغ الاهمية. واشادت بتوجّهه نحو الصناعات الجديدة ودعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، ورؤيته في ضرورة مساعدة القطاع الصناعي في ظل حاجة البلد الى فتح آفاق جديدة وتنويع مصادر الانتاج.
وتناول البحث أيضاً امكانية التعاون والاستفادة من هذه الخبرات في المجال الصناعي، وتطبيق ما أمكن من برامج مرتبطة بالمسؤولية المجتمعيّة بالتنسيق مع أصحاب المصانع، وتشجيعهم على تبنّي أنظمة تدريبيّة وتثقيفيّة للعمّال تساعدهم على العطاء أكثر.
وأعلن بوشكيان أن القطاع الصناعي يحتاج إلى خبرات متعدّدة لتطويره وتحديثه ليبقى مواكباً العصرنة والمتطلبات الدولية.
ولفت إلى أن الصناعيين اللبنانيين يقومون بهذا الواجب ولا يتأخّرون عن تلبية حاجات عمّالهم وموظّفيهم، متوقّعاً أن تشهد الصناعة نمواً في العام المقبل أكبر من العام الحالي، مستنداً إلى التوظيفات الكبيرة والمهمّة من أجل فتح مصانع جديدة.
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