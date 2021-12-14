لبنان

"شوف لبنان من فوق" (فيديو)

Lebanon 24
14-12-2021 | 10:48
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تحت عنوان "صار الوقت تشوف لبنان من فوق"، نشر الجيش مقطع فيديو ترويجي عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، يدعو خلاله من يرغب الانضمام الى الرحلات الجوية التي تنظمها القوات الجوية.
 
 
 
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