"شوف لبنان من فوق" (فيديو)

تحت عنوان "صار الوقت تشوف لبنان من فوق"، نشر الجيش مقطع فيديو ترويجي عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، يدعو خلاله من يرغب الانضمام الى الرحلات الجوية التي تنظمها القوات الجوية.