إجراء قد يُطبق قبل الدخول إلى المصارف.. ما هو؟

رجّح بعض المراقبين أن تلجأ المصارف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حولها، وذلك بعد حادثة السطو التي طالت "بنك بيبلوس" اليوم في الزلقا.

إلى ذلك، قالت مصادر مصرفية إنّه من المتوقع أن يتمّ الاستعانة بالقوى الأمنية للقيام بمهمة حماية المصارف خلال الفترة الراهنة، ومن المرجح أن يصل الأمر إلى حدّ تفتيش زبائن الفروع المصرفية كإجراء أمني احترازي.