لبنان

"كورونا" يلغي ريسيتالين ميلاديين لماجدة الرومي

Lebanon 24
14-12-2021 | 11:39
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صدر عن مكتب إدارة أعمال السيدة ماجدة الرومي وعن الآباء اللعازريين البيان الآتي: "لما كانت السيدة ماجدة الرومي على موعد مع محبيها ليلتي الأربعاء والخميس في 15 و16 الحالي، في ريسيتالين ميلاديين في بازيليك سيدة الأيقونة العجائيبة للآباء اللعازريين - الأشرفية، ولما كان صدر عن وزارة الداخلية ليل أمس بيان يتعلق بالتدابير والإجراءات الخاصة بكورونا، ويحدد قدرة الاستيعاب القصوى في الصالات بمئة شخص، ولما كان عدد الحضور المتوقع يفوق الألف شخص في كل ليلة، لذلك، نعلمكم أنه وتماشيا مع البيان الصادر، نلغي الحفلتين الميلاديتين  للأسباب المذكورة أعلاه، متمنين للجميع أعيادا مجيدة".
 
 
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