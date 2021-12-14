13 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1474 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 692315.

كما وسجل لبنان 13 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8873.