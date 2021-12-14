لبنان

رسالة عاجلة من وزير الاتصالات إلى اللبنانيين.. هل سينقطع الإنترنت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-12-2021 | 12:08
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نفى وزير الاتصالات جوني القرم في اتصال عبر "لبنان24" الأخبار التي جرى تداولها مؤخراً عن "وقف مصرف لبنان تحويل الدولارات إلى شركات الانترنت العالمية والتي تبلغ نحو 6 مليون دولار سنوياً". 

وأشار القرم إلى أنّ "الخبر المتداول مُفبرك وغير صحيح ولا أساس له"، وأضاف: "لم يصدر عنّي أي شيء، ولم يبلغي مصرف لبنان بهذا الأمر، وما يتم الحديث عنه هو أمر عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً". 

وأكّد القرم أنه "لا انقطاع لخدمات الانترنت كما يُشاع، ويجب عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة". 

وكان الخبر المتداول أشار أيضاً إلى أنّ "الشركات العالمية هدّدت بإيقاف إمداد لبنان بالإنترنت خلال أيام قليلة بسبب تخلّف مصرف لبنان عن تحويل مبلغ 400 ألف دولار".

وزعم الخبر المنشور إلى أنّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال إنه قد يوافق على التحويل شرط احتساب الدولار على سعر منصة صيرفة أي 19,000 ليرة وليس على سعر السوق السوداء 28,000 مما سيُرتّب أكلاف كبيرة على المواطنين".

يُشار إلى أنّ دولار منصة صيرفة تخطى سعر الـ19 ألف ليرة منذ أيام عديدة وبلغ اليوم 23 ألف ليرة.
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