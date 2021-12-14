دعاء غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:دعاء يوسف المسالمة (من مواليد عام 1991، سوريّة الجنسيّة)التّي غادرت منزلها الزوجي الكائن في محلّة مخيّم نهر البارد بتاريخ 27/11/2021، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر مخيّم نهر البارد في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 471958-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.