فتح توقف كل اشكال التواصل والاتصال مع حماس

اعلنت قيادة حركة "فتح" في لبنان في بيان، "وقف كل اشكال التواصل والاتصال مع حركة حماس على كافة المستويات وفي كل المناطق في الساحة اللبنانية"، وقالت: "على ضوء الاتصالات الفلسطينية الفلسطينية والفلسطينية اللبنانية التي جرت لمعالجة الحادث المؤسف الذي جرى أثناء تشييع جنازة الشهيد حمزة شاهين الذي ادى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى من ابناء شعبنا، ورغم اصدار قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح وسفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، بيانات تستنكر وتدين هذه الجريمة النكراء، وتوجهها بالتعاطف مع عوائل الشهداء وتقديم التعازي لاهلهم وذويهم والى قيادة حركة حماس وتمنيات قيادة المنظمة والحركة بالشفاء العاجل للجرحى، والاعلان عن استعدادنا الكامل للتعاون وتسليم كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة للقضاء اللبناني وقد تم ذلك فعلا، إلا ان حركة حماس دأبت منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة بإطلاق التصريحات جزافا وإلقاء الاتهامات العشوائية والمضللة وحملات التجني والتحريض على قوات الامن الوطني، وذلك قبل الانتهاء من التحقيق من قبل الاجزة الامنية اللبنانية والقضاء اللبناني في هذه الجريمة النكراء".اضافت: "لذلك قررت قيادة حركة "فتح" في لبنان وقف كل اشكال التواصل والاتصال مع حركة حماس على كافة المستويات وفي كل المناطق في الساحة اللبنانية.ونعاهد اهلنا وشعبنا ان نبقى دائما الحرصاء والاوفياء لكشف الحقيقة كاملة، حرصا منا على حقن دماء الشهداء من ابناء شعبنا واهلنا بكل إباء واخلاص وهذا وعد وعهد نقطعه على انفسنا امام الله".وختمت: "رحم الله الشهداء سائلين المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته والشفاء العاجل للجرحى، وحمى الله اهلنا وشعبنا".