القرم تفقد أحد مستودعات الخردة التابعة للوزارة في الدكوانة

تفقد وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، بعد ظهر اليوم، أحد مستودعات الخردة التابعة للوزارة في الدكوانة.وعاين القرم، في الجولة التي رافقه فيها المدراء العامون واعضاء لجنة التخمين، الخردة الموجودة في المستودع، والتي ستجري الوزارة قريبا مزايدة علنية لبيعها من اجل الحصول على "الفريش دولار" والنهوض بالقطاع تلبية لحاجات المواطنين وطموحاتهم.كما عاين الموجودات من آليات ومعدات وتفقد المشاغل التي تستعملها الوزارة، واعطى تعليماته للجنة التخمين بضرورة فصل الخردة بحسب نوعيتها قبل اجراء المزايدة ضمانا للشفافية وحرصا على حصول الوزارة على كمية اكبر من الاموال ب"الدولار الفريش"