مفاجأة: دولار الـ1500 قد يبرز مجدداً ضمن المصارف.. كيف ذلك؟

كثيرة هي التساؤلات التي سادت أوساط المودعين وذلك بعد رفع الدولار المصرفي إلى 8000 ليرة بعدما كان 3900 ليرة.

وحالياً، فإن نسبة كبيرة من المودعين يتساءلون عن التعميم الأنسب الذي يمكنهم الاستفادة منه حالياً من أجل الحصول على أموالهم الموجودة لدى المصارف.

وفي السياق، قال الخبير المالي والاقتصادي منير يونس لـ"لبنان24" إنّه "في حال كان الشخص بحاجة للمال ولا خيار له، فإنه مضطر للجوء إلى خيار سحب مبلغ من المصرف لكي يعيش". أضاف: "لقد وصل الناس إلى خيارات صعبة لا بديل عنها للأسف".

ومع هذا، فقد كشف يونس عن أمرٍ مهمّ جداً يتعلق بالتعميم المتعلق بدولار الـ8000 ليرة. وفعلياً، فإن هذا التعميم ينص على أنه يحق للمودع سحب 3000 دولار شهرياً على أساس سعر الدولار المُحدّد.

ووفقاً ليونس، فإنه في حال أراد المودع سحب مبلغ من المال يتجاوز مبلغ الـ3000 دولار المسموح به، أي أنه إذا سُحب مبلغ 4000 آلاف على سبيل المثال، فإنّ أول 3 آلاف سيتم احتسابهم على أساس 8 آلاف ليرة، في حين أن الألف الإضافي سيتم احتسابه على سعر الدولار الرسمي المحدد بـ1515 ليرة لبنانية.