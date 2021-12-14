لبنان

عملية سرقة تنتهي بحادث سير (صورة)

Lebanon 24
14-12-2021 | 14:42
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أقدم مجهولون منذ بعض الوقت بمحاولة سرقة سيارة عند مفترق بلدة دير لوم بعكار، ولكن باءت عمليتهم بالفشل بعد ان سقطت داخل حفرة للري الزراعي على جانب الطريق و فروا بعدها إلى جهة مجهولة. 
 
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