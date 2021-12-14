عملية سرقة تنتهي بحادث سير (صورة)

أقدم مجهولون منذ بعض الوقت بمحاولة سرقة سيارة عند مفترق بلدة دير لوم بعكار، ولكن باءت عمليتهم بالفشل بعد ان سقطت داخل حفرة للري الزراعي على جانب الطريق و فروا بعدها إلى جهة مجهولة.