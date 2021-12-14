لبنان

الاتصالات انقطعت.. منطقةٌ لبنانية "من دون إرسال"

Lebanon 24
14-12-2021 | 14:41
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ إرسال شبكة الخليوي "تاتش"، انقطع في مدينة الهرمل والقرى المحيطة من دون معرفة الأسباب.
 
 

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