طائرة تحدث بلبلة فوق مطار بيروت.. ماذا حصل؟ (صور)

قالت مصادر في مطار رفيق الحريري الدولي لـ"لبنان24" إنّ "طائرة قادمة من أضنة في تركيا، لم تتمكن من الهبوط على المدرج في المطار بسبب سوء الأحوال الجويّة".

ووفقاً للمصادر، فإن الرحلة تحمل الرقم TK830، وقد حاولت الطائرة الهبوط على مدى ساعة في مطار بيروت إلا أنها لم تنجح في ذلك، الأمر الذي دفع القبطان للعودة إلى مطار أضنة في تركيا.

إلى ذلك، قالت المصادر إنّ هناك طائرة أخرى أيضاً، من المفترض أن تصل إلى بيروت من أضنة قرابة الساعة السادسة والنصف مساء، إلا أنها تأخرت للإقلاع من هناك، ومن المقرّر أن تصل عند الساعة 10.15 مساء اليوم، علماً أن رقم الرحلة هو ME 2826".