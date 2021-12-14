لبنان

هلعٌ في الكورة.. محول كهربائي ينفجر (فيديو)

Lebanon 24
14-12-2021 | 15:29
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انفجر، مساء اليوم، محول كهرباء يغذي بلدة ضهور الهوا في الكورة.
 
وعلى الفور، عملَ شبان البلدة على إخماد النيران، واقتصرت الأضرار على الماديات.
 
 

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انفجار

كهرباء

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