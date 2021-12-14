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لبنان
هلعٌ في الكورة.. محول كهربائي ينفجر (فيديو)
Lebanon 24
14-12-2021
|
15:29
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انفجر، مساء اليوم، محول كهرباء يغذي بلدة ضهور الهوا في الكورة.
وعلى الفور، عملَ
شبان البلدة على إخماد النيران، واقتصرت الأضرار على الماديات.
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