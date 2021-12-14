لبنان

في زَحلة.. رجلٌ يخسر حياته بعد سقوطه في حفرة مصعد

Lebanon 24
14-12-2021 | 16:48
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نقلت عناصر من الدفاع المدني، مساء اليوم، جثة رجل الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة، كان قضى جرّاء سقوطه في حفرة مصعد داخل مبنى في المدينة الصناعية/زحلة.
 
 

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