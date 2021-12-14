في زَحلة.. رجلٌ يخسر حياته بعد سقوطه في حفرة مصعد

نقلت عناصر من الدفاع المدني، مساء اليوم، جثة رجل الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة، كان قضى جرّاء سقوطه في حفرة مصعد داخل مبنى في المدينة الصناعية/زحلة.