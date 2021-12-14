التحرّك الدولي مستمرّ في بيروت

كتبت "الأنباء" الكويتية: "التحرّك الدولي مستمر في بيروت، الموفد الفرنسي بيار دوكان من جهة وغير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الى سورية من جهة ثانية، الأول يتحرك على إيقاع تمهيد السبل لتأمين التفاهم بين لبنان وبين صندوق النقد الدولي. والثاني، يستطلع أوضاع النازحين السوريين في لبنان. وثمّة متحرك ثالث دخل على الخط اللبناني دون استئذان هو خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، المفترض وصوله الى بيروت اليوم".

(الأنباء الكويتية)