مشعل في بيروت اليوم

علمت "الأنباء" الكويتية ان "مكتب "حماس" في بيروت، طلب مواعيد من شخصيات دينية وحزبية لرئيس مكتبها السياسي في الخارج خالد مشعل، اعتبارا من اليوم، حيث يفترض وصوله الى بيروت".

وقد توجست المصادر المتابعة من انعكاسات هذه الزيارة اكان على مستوى الواقع اللبناني المأزوم، او على المستوى الفلسطيني، قياساً على الأحداث التي شهدها المخيم الواقع ضمن نطاق القرار الدولي 1701 الذي يحظر وجود السلاح غير الشرعي.

(الأنباء الكويتية)