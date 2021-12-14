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لبنان
عون للحلفاء: أريد جلسة لمجلس الوزراء اليوم قبل الغد وبمن حضر
Lebanon 24
14-12-2021
|
22:09
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عكست المواقف التي اطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون امس تعثر المساعي للتوافق على استئناف جلسات مجلس الوزراء ، في ظل اصرار الثنائي الشيعي على موقفه التصعيدي، وتريث
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الدعوة الى عقد جلسة في انتظار حصول توافق عليها.
وفي هذا السياق ، كتبت "نداء الوطن": لان اللعب أصبح "على المكشوف"، قالها رئيس الجمهورية بالفم الملآن: "أريد جلسة لمجلس الوزراء اليوم قبل الغد وبمن حضر"، وهذه "رسالة" وفق مصادر واسعة الاطلاع "تتجاوز السراي الحكومي لتصل مباشرةً إلى حارة حريك وعلى وجه الخصوص إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، تعبيراً عن تعاظم الامتعاض العوني من تجاهل "الحزب" حاجة العهد وتياره الملحة لخدمات الحكومة لتحقيق أي إنجاز إصلاحي عشية الانتخابات النيابية وقبيل انتهاء الولاية الرئاسية".
وكتبت" الديار": لعل المؤشر الابرز لسلوكنا مسارا تصعيديا في الايام المقبلة هو النبرة العالية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي دعا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها مشددا على انه "لا يمكن ابقاء الحكومة معطلة، فهناك امور تحتاج الى البت فيها، ومنها مثلا اقرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع".
وكتبت" الجمهورية": قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام وفود زارته امس ان لا إمكانية للوصول الى حل للموضوع الحكومي «من دون معالجة أساس المشكلة المرتبط بالمقاربة القضائية التي تخالف القوانين بما يتعلق بالقاضي البيطار». وشدد على «أهمية الوصول الى حل، عارضا مجموعة من الأمثلة تؤكد وجهة النظر السليمة بما يتعلق بالمقاربة القانونية لملف القاضي البيطار».
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