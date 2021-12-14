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لبنان
أُطلق النار عليه في صور... و7 رصاصات استقرت في جسده!
Lebanon 24
14-12-2021
|
22:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولاً يستقل جيب اسود اللون أقدم على اطلاق النار من سلاح حربي على المواطن ع.ك. واصابته 7 رصاصات في كافة انحاء جسده عند محلة الخراب غرب مدينة صور وفر الى جهة مجهولة.
وحضرت فرق اسعاف الدفاع المدني اللبناني مركز صور وعملت على نقله الى مستشفى جبل عامل في صور من ثم تم نقله لاحد مستشفيات بيروت لأن وضعه حرج جدا، كما فتحت القوى الامنية تحقيقا بالحادثة.
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