لبنان

الدفع سيكون بالدولار.. ما هو جديد البطاقة التمويلية؟

Lebanon 24
15-12-2021 | 00:46
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اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ان ارتفاع الدولار في السوق الموازية غير مبرّر، وقال: لا أفهم تصرفات بعض المسؤولين في الموضوع المالي ونحن بوضع كارثي وهذا يتطلب اجتماعاً سريعاً للحكومة فكل اللبنانيين أصبحوا فقراء.
ورداً على سؤال عن البطاقة التمويلية قال لصوت كل لبنان: القبض بالدولار للبطاقة التمويلية سيكون في 1 آذار وأعتذر من اللبنانيين على التأخير ولكن الآلية تحتاج لشهرين، مشيراً الى ان القبض سيكون بمفعول رجعي عن كانون الثاني وشباط كذلك ولكن بالتأكيد هذا لن يعوّض التضخّم.
وتابع: لدينا اجتماع يوم الجمعة على مستوى المانحين الدوليين وهناك توجه لرفع المنح للبنان وتأمين القروض الميسّرة.
 
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