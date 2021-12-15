الدفع سيكون بالدولار.. ما هو جديد البطاقة التمويلية؟

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ان ارتفاع الدولار في السوق الموازية غير مبرّر، وقال: لا أفهم تصرفات بعض المسؤولين في الموضوع المالي ونحن بوضع كارثي وهذا يتطلب اجتماعاً سريعاً للحكومة فكل اللبنانيين أصبحوا فقراء.ورداً على سؤال عن البطاقة التمويلية قال لصوت كل لبنان: القبض بالدولار للبطاقة التمويلية سيكون في 1 آذار وأعتذر من اللبنانيين على التأخير ولكن الآلية تحتاج لشهرين، مشيراً الى ان القبض سيكون بمفعول رجعي عن كانون الثاني وشباط كذلك ولكن بالتأكيد هذا لن يعوّض التضخّم.وتابع: لدينا اجتماع يوم الجمعة على مستوى المانحين الدوليين وهناك توجه لرفع المنح للبنان وتأمين القروض الميسّرة.