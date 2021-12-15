لبنان

في أول أيام المنخفض الجوي.. هذا ما حصل على أوتوستراد الاشرفية (صورة)

Lebanon 24
15-12-2021 | 00:57
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أدى تجمع للمياه على اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الاشرفية مقابل جامعة الحكمة، الى زحمة سير خانقة في المحلة. وعمل دراج من مفرزة سير بعبدا على معالجة الوضع وتسهيل حركة المرور، بحسب ما أفادت عرفة التحكم المروري.
 
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تجمع للمياه

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