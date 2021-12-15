في أول أيام المنخفض الجوي.. هذا ما حصل على أوتوستراد الاشرفية (صورة)

أدى تجمع للمياه على اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الاشرفية مقابل جامعة الحكمة، الى زحمة سير خانقة في المحلة. وعمل دراج من مفرزة سير بعبدا على معالجة الوضع وتسهيل حركة المرور، بحسب ما أفادت عرفة التحكم المروري.