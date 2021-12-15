لبنان

إحذروا هذا "الدواء" ومضاعفاته الخطيرة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-12-2021 | 01:15
A-
A+
Doc-P-897108-637751520912050531.jpg
Doc-P-897108-637751520912050531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

هي متوفّرة في الأسواق المحلية والعالمية بنكهتين: الفراولة الحمراء والتفاحة الصفراء، لكن مهلاً فنحن لا نتحدث على الإطلاق عن أنواع "نكهات معسّل الأرغيلة"، إنما عن حبوب الترامادول المخدِّرة التي تُعطى، وفق وصفة من الطبيب المعالج، كمسكن لتخفيف الألم المتوسط والقوي، وكذلك الألم المزمن عند البالغين الذين يحتاجون الى علاج مستدام وطويل الأمد (chronic).

 مناسبة الحديث عن TRAMADOL هي تكرار هذا المصطلح بوتيرة لافتة في الفَقَرات الحكمية الصادرة عن محاكم الجنايات في الدعاوى المساقة أمامها ضد شبكات ترويج المخدرات التي يقع أفرادها في قبضة قوى الأمن ويُساقون الى التحقيقات الأولية والإستنطاقية ثم المحاكمات العلنية.

من الناحية العلمية، يُعتبر الترامادول من الأدوية الأفيونية وهو يعمل كما مادة المورفين، على أنسجة الدماغ لتغيير طبيعة إستجابة الجسم للألم، كما يوصف لتخفيف الألم بعد العمليات الجراحية الدقيقة وحالات الكسور الشديدة وإصابات العمود الفقري والآم المفاصل، وأيضاً خلال جلسات العلاج الكيميائي التي يخضع لها مرضى السرطان للتخفيف من إرتدادات الآم هذه الجلسات، وهو متوفر بتركيزين دوائيين: ٢٢٠ و٢٢٥ ميليغراماً.

أما سبب رواج حبوب الفراولة الحمراء بين صفوف الشبان الذين يسقطون في فخ الإدمان القاتل فهو الإعتقاد الخاطىء وغير المثبّت علمياً من خلال الأبحاث التي أجريت في هذا المجال، عن علاقة لصيقة بين هذه الحبوب والتحفيز على ممارسة الجنس، بحيث يتم استخدامها كمخدر بهدف التخلّص من حالة الضعف الجنسي إن وجدت، وبالتالي الوصول الى حالة الإسترخاء الناتج عن إفراز هورمون السيروتونين المعروف بهرمون السعادة خلال العلاقة الجنسية.

 اذا كان مفعول هذا الدواء المخدِّر يستمر ست ساعات، فمن المؤكد أن تداعياته الخطيرة على المتعاطي تدوم لفترات طويلة اذا لم يتدارك خطورة ما يُقدم عليه المتعاطي و" يلحّق حاله" قبل السقوط في متاهات غير محسوبة قد يكون أخطرها الموت.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2021-12-15
03:00 | 2021-12-15
03:00 | 2021-12-15
02:56 | 2021-12-15
02:45 | 2021-12-15
02:30 | 2021-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website