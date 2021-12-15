عبدالله يكشف خطورة نقص بطاقات الهوية!

رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر تويتر، أنه "‏يبدو أن نقص بطاقات الهوية عند العديد من أفراد العائلات اللبنانية، وهو ما لفتت إليه منظمة الشباب التقدمي من خلال حملتها للمساعدة على التسجيل على المنصة، سيحرم الكثيرين من حقهم في الاستفادة من البطاقة التمويلية"، مضيفاً "أننا ‏سنتابع الموضوع مع المراجع الحكومية المعنية".