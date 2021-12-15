بعد الحديث المستمر عن انقطاع الانترنت.. هذا ما أعلنه كريدية



وكان وزير الاتصالات جوني القرم قد نفى في اتصال عبر "لبنان24 " الأخبار التي جرى تداولها مؤخراً عن "وقف مصرف لبنان تحويل الدولارات إلى شركات الانترنت العالمية والتي تبلغ نحو 6 مليون دولار سنوياً".

نفى مدير عام اوجيرو عماد كريدية لـ"صوت لبنان" الخبر الذي انتشر عن قطع الكابل البحري، مشيراً الى أن الأزمة في موضوع الانترنت تكمن عند مصرف لبنان الذي يريد من اوجيرو اعتماد سعر الدولار على منصة صيرفة وهذا غير مقبول.كريدية أكد أنه من الصعب الوصول الى انقطاع الانترنت عن البلد، وقال: لا أحد يجازف بمثل هذه الخطوة لما لها من تأثير سلبي على عمل مصرف لبنان والإدارات كافة.