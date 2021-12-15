لبنان

بلدية تحذر سكانها من هذا الامر!

Lebanon 24
15-12-2021 | 02:45
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مع تأزم الوضع المعيشي في لبنان، ارتفعت نسبة السرقات بشكل كبير  في مختلف المناطق.
وبات من الرائج أن يقوم السارقون بإنتحال صفة عمال صيانة او جمعيات خيرية او دينية، مدعين انهم يعملون على جمع معلومات عن سكان المنزل لتقديم مساعدات اجتماعية لاحقة. وبعد دخولهم المنزل تحصل عملية السطو والسرقة.
وبعد ارتفاع هذا النوع من السرقة في إحدى المناطق، دعت احدى بلديات قضاء بعبدا سكانها الى عدم السماح لأي شخص غريب بدخول منزلهم قبل التحقق من هويته. ووضعت خطا ساخنا بتصرف سكانها في حال الاشتباه بأي امر او شخص غريب.

لبنان

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