"عرض انتخابي" قواتي والنائب يرد "لن أغيّر موقعي"

تسعى "القوات اللبنانية" الى تحسين أرقامها الإنتخابية في دائرة كسروان - جبيل الإنتخابية، "خاصة بعد الجو الإيجابي الذي عكسته الاحصاءات التي اجرتها بعد أحداث الطيونة "، وفق ما تقول مصادر قوّاتية.

وانطلاقا من سعيها الى تأمين الحاصل الانتخابي الثالث في هذه الدائرة، افيد ان "القوات" فاتحت النائب السابق فارس سعيد بموضوع التحالف بينهما والترشح على لائحة القوات عن أحد المقاعد المارونية في قضاء كسروان كون المقعد في جبيل مضمون للنائب زياد حواط.

ووفق المعلومات "فان سعيد شكر "القوات" على مبادرتها وأبلغها رفضه هذا الإقتراح، مؤكدا" ان جبيل هي الدائرة الوحيدة الذي ينوي الترشح فيها" .