لبنان

المحلات "تُسعر" على ذوقها.. وتخوف من الأشهر المقبلة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-12-2021 | 03:30
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بعد الارتفاع الجنوني لسعر الدولار في اليومين الماضيين ووصوله إلى 29 ألف ليرة، يسأل اللبنانيون ماذا سيكون مصير أسعار السلع ونحن على بُعد أيام من حلول الأعياد؟

من البديهي ان تتأثر أسعار السلع بارتفاع سعر صرف الدولار، وما حصل أمس هو قيام عدد من أصحاب المحال التجارية الصغيرة ولاسيما الميني ماركت بإقفال ابوابه تداركا  لمزيد من الارتفاع في سعر الصرف ولتحديد التسعيرة الجديدة   التي سيعتمدونها".

ويقول صاحب إحدى الميني ماركت: "ما عم نلحق نواكب ارتفاع الدولار، وما عم منلحق نسعّر السلع"، مشيرا إلى ان هذا الواقع يجعل المحلات تسعر على "ذوقها".

واللافت ان أحد كبار مستوردي المواد الغذائية تخوف مما سيحصل في الأشهر المقبلة في حال استمرار ارتفاع سعر الدولار.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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