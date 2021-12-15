مع ارتفاع الدولار.. هذا السعر المتوقع لربطة الخبز

توقعت مصادر اقتصادية عبر "لبنان 24" ان يرتفع سعر ربطة الخبز في الايام المقبلة، نتيجة الارتفاع الجنوني بأسعار الدولار في السوق الموازية، وتأثيرها السلبي على أسعار المواد الأولية المستوردة التي تشكل أساس رغيف الخبز.واذ توقعت المصادر أن يتخطى سعر الربطة الـ10 الاف ليرة في المحلات، أشارت الى أنه من الصعب حتى الساعة التلاعب بوزنها "لأنو ما بقى تحمل".