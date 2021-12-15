هل نحن أمام أزمة مياه؟

أوضح المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران أن سبب شحّ المياه الذي يشهده عدد من المناطق يعود الى انقطاع التيار الكهربائي وعدم تزويد المؤسسة بالكميات الكافية من المازوت الأمر الذي يدفع المؤسسة الى زيادة ساعات التقنين.جبران وفي حديث الى صوت كل لبنان شرح أن المؤسسة تعمد الى تأمين المازوت من منشآت النفط التي لا يمكنها تزويد المؤسسة بالكميات الكافية بسبب التوزيع على مختلف القطاعات الحيوية، إضافة الى أن موازنة المؤسسة لا تلحظ هذه الكميات الكبيرة من المازوت ولهذا السبب بعض المناطق تشهد تقنينا قاسياً.وامل جبران أن تساهم مياه الأمطار في إعادة تدفق المياه الى السدود فيعاد ضخ المياه عبر الجاذبية فتشهد بعض المناطق ارتياحا نسبياً.