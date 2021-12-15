لبنان

حول قطاع الطاقة... أخبار سارة من فرنسا!

Lebanon 24
15-12-2021 | 02:29
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تابع وزير الطاقة والمياه وليد فياض زيارته إلى فرنسا والتقى في اليوم الثاني مع رئيس مجلس إدارة شركة EDF، السيد Jean Bernard Lévi، وكبار المسؤولين فيها، حيث لمس التزاماً كبيراً لديهم لدعم قطاع الطاقة في لبنان.
 
وأكّد Lévi أنّ توجيهات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تقضي بتقديم كامل المساعدة للقطاع لتجاوز محنته الحالية. 
وتناول اللقاء المطوّل الجوانب التقنية من التعاون القائم حالياً وسبل تطويره في المستقبل، لاسيما في ما يتعلّق بالخطة التوجيهية لإنتاج الطاقة Master Plan والنقل والتوزيع وإدارة خدمات التوزيع كما وجهاز التحكم المركزي.

كما التقى فياض بمستشار ماكرون لشؤون الشرق الأوسط، باتريك دوريل في قصر الإيليزيه حيث بحثا بآخر التطورات في المنطقة ولبنان، على ضوء زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى دول الخليج، كما وفي خطط الوزير فياض لتطوير قطاع الطاقة في لبنان وإصلاحه لجهة تحسين الخدمات بالتوازي مع زيادة التعرفة.

وكان فياض قد تناول الغداء مع سفراء كلّ من مصر وقبرص واليونان، حيث تركّز الحديث على مسألة ترسيم حدود لبنان البحرية والتعاون بين الدول في مجال الطاقة.
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