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لبنان
ابداع شبابي لبناني جديد.. ماريا الأولى عالمياً في الحساب الفوري
Lebanon 24
15-12-2021
|
02:56
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فازت الطالبة ماريا مسعود عودة البالغة من العمر 13 عاما من بلدة عرسال الحدودية في البقاع الشمالي للبنان، مؤخرا، في المسابقة العالمية الودية الافتراضية للحساب الذهني.
ونظمت المسابقة بالتعاون مع مجموعة من الدول من بينها اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة الأميركية، الأردن، لبنان، العراق، ماليزيا، أستراليا، ماكاو، بريطانيا، وهونغ كونغ.
وقالت ماريا الفائزة بالمسابقة في حديث خاص مع موقع "سكاي نيوز عربية": "أنا سعيدة بهذا الفوز في ظروفنا الحالية، وأهدي الجائزة هذه لكل من عمل لأجلي في المنزل والمدرسة".
وأضافت: "أعيش في منزل صغير مع والدي وأخوتي الثلاثة. شاركت في المسابقة ممثلة مدرسة المختار في بلدتنا عرسال، حيث أدرس في معهد متخصص للحساب الذهني في البلدة، وأمارس فيه هوايتي المفضلة في الرياضيات والمسائل الحسابية السريعة".
وعن المسابقة قالت ماريا: "خضعت لها يوم السبت الماضي وحصلت على النتيجة مساء الاثنين، وكنت في طليعة المتباريين ونلت المرتبة الأولى عالميا".
وتابعت قائلة: "شارك في المسابقة 700 طالب وطالبة من مختلف دول العالم بينهم 22 طالبا وطالبة من لبنان وأنا كنت واحدة منهم".
وحول الاختبارات في المسابقة، أوضحت ماريا: "المسابقة كانت عبر الإنترنت، وعبارة عن أسئلة سريعة محددة بالدقائق (3 دقائق ونصف الدقيقة) ردا على أسئلة حسابية للحساب الذهني تنوعت بين مسائل حسابية في القسمة والضرب والجمع والطرح، وفوجئت بأنهم أرسلوا إلى مدير المركز نتيجتي وفوزي بالمرتبة الأولى عالميا".
ماريا التي لم تقرر بعد مهنتها المستقبلية، قالت إن هذه النتيجة عززت أكثر فأكثر ثقتها بنفسها، لافتة إلى أنه وعلى الرغم من ظروف التعليم الصعبة في لبنان في ظل غياب تام للتيار الكهربائي وصعوبة توفر التدفئة في المناطق النائية والجبلية، فإن "الأحلام والمثابرة أقوى من أي أزمة تصيب لبنان".
وختمت ماريا حديثها قائلة: "أنوي إكمال تعليمي حتى النهاية ومساعدة أهلي في تأمين قسط المدرسة، فأنا أتلقى تعليمي في القطاع الخاص في ظروف مادية صعبة".
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