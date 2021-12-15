بيان ببالغ الأهمية من كهرباء زحلة للمشتركين... هذا ما جاء فيه

توجهت مؤسسة كهرباء زحلة الى مشتركيها بالقول: "جرّاء انهيار سعر صرف الليرة المتسارع وبما أننا نشتري المازوت بالدولار الأميركي نقداً لإنتاج الطاقة الكهربائية، ولو تبقى تعرفة كهرباء زحلة الأرخص في لبنان، نحثّكم مجدداً للتخفيف الجدّي من الاستهلاك أو حتى تطبيق التقنين الذاتي للحدّ من ارتفاع الفواتير خاصةً من حيث تجنّب التدفئة الكهربائية التي تزيد الاستهلاك بشكل كبير جداً".