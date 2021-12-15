لبنان

"المنخفض الجوي مستمر"...كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة!

Lebanon 24
15-12-2021 | 03:26
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة، يستمر هطول الأمطار وتكون غزيرة أحيانا مترافقة مع برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة التدريجي ليلا لتلامس 1600 متر صباح الجمعة. وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الأسبوع.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر  كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية)
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وأمطار غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلا لتلامس 1700 متر ليل الاربعاء / صباح الخميس.
 
الخميس: غائم مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة، يستمر هطول الأمطار وتكون غزيرة أحيانا مترافقة مع برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة التدريجي ليلا لتلامس 1600 متر صباح الجمعة.
 
الجمعة: غائم دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل و في الجبال وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل وأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 65 كلم/س بخاصة في الشمال يرتفع معها موج البحر، ويحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وتلامس 1600 ليلا.
 
السبت: غائم دون تعديل بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتلامس 1500 متر ليلا.
 
- الحرارة على الساحل من 13 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 7 الى 16 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كلم/س، تشتد لتقارب 55 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 95% 
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.
- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,36
- ساعة غروب الشمس: 16,31
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