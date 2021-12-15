وزير الاقتصاد: المجتمع الدولي الى جانب لبنان والعمل على الاصلاحات مطلب أساسي

استقبل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه مساء أمس على مدى ساعة ونصف ساعة، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، في حضور الوفد المرافق. وجرى البحث في الإصلاحات التي يعمل لبنان عليها ومدى تقدّمها، وخصوصا قانون المنافسة، حيث أكد سلام أن مسار إقراره أصبح في مراحله النهائية. كما تم تناول تقدّم الجهود التي تبذلها الوزارة في تنظيف رقعة الإهراءات من الحبوب.وعرض سلام نتائج زيارته الى جنيف ولقائه خصوصا بالمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية والذي تناول إعادة إطلاق مسار انضمام لبنان الى المنظمة وإمكان جعله من ضمن إطار البرنامج مع صندوق النقد الدولي. كما استعرض حصيلة اجتماعاته في واشنطن مع مسؤولين رفيعين في البنك الدولي والصندوق والكونغرس الأميركي.وأكد سلام أنه لمس في لقاءاته وقوف المجتمع الدولي الى جانب لبنان، وأن الاصلاحات هي مطلب أساسي جامع.