التجمع الطبي الاجتماعي: لاقفال المطار بعد انتشار حالات اوميكرون بين الوافدين

طالب رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" البروفسور رائف رضا، في بيان، بـ"إقفال المطار فورا، تخوفا من الاسوأ بعد انتشار حالات اوميكرون بين الوافدين، منتقدا كلام وزير الصحة فراس الابيض عن وجود شكوك لبعض حالات اوميكرون ثم يثبتها في اليوم الثاني".وأكد ان "اوميكرون سريع الانتشار ومعد في ثوان حتى للملقحين بالجرعتين"، مشيرا الى "آراء منظمات صحية دولية تشكك بجدوى اللقاحات المأخوذة ضد اوميكرون".وقال: "الشيء المخيف هو تزايد حالات الكورونا وزيادة الوفيات ونخشى ما نخشاه وجود حالات بينها غير مشخص بالفحص الجيني لـ اوميكرون، والراعب ان غرف العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة تشكل 80% من مرضى الكورونا، دون أن ننسى أن هناك حالات لم تستطع دخول المستشفيات بسبب وضعها المادي وغلاء الاستشفاء والادوية وكذلك حالات كثيره غير مشخصة نتيجة للوضع الاقتصادي المزري".اضاف: "أمام كل هذه الظروف، نرى أن اقفال المطار هو أقصر الطرق لتخفيف انتشار اوميكرون وانتزاع الشكوك، ورحمة بالناس حتى لا تبقى الصحة موضع تصريحات وشكوك معالي وزير الصحة في حكومة إنقاذ هي بحاجه اليه، ومن ليس له طاقة على تحمل المسؤولية، فالاستقاله او الاقالة هي المخرج الوحيد لتجنب الاسوأ لحكومة متهالكة لم يشهد لها البلاد مثيلا".