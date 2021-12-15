لبنان

التجمع الطبي الاجتماعي: لاقفال المطار بعد انتشار حالات اوميكرون بين الوافدين

Lebanon 24
15-12-2021 | 04:20
A-
A+
Doc-P-897173-637751641895204476.jpg
Doc-P-897173-637751641895204476.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" البروفسور رائف رضا، في بيان، بـ"إقفال المطار فورا، تخوفا من الاسوأ بعد انتشار حالات اوميكرون بين الوافدين، منتقدا كلام وزير الصحة فراس الابيض عن وجود شكوك لبعض حالات اوميكرون ثم يثبتها في اليوم الثاني".
 
وأكد ان "اوميكرون سريع الانتشار ومعد في ثوان حتى للملقحين بالجرعتين"، مشيرا الى "آراء منظمات صحية دولية تشكك بجدوى اللقاحات المأخوذة ضد اوميكرون".
 
وقال: "الشيء المخيف هو تزايد حالات الكورونا وزيادة الوفيات ونخشى ما نخشاه وجود حالات بينها غير مشخص بالفحص الجيني لـ اوميكرون، والراعب ان غرف العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة تشكل 80% من مرضى الكورونا، دون أن ننسى أن هناك حالات لم تستطع دخول المستشفيات بسبب وضعها المادي وغلاء الاستشفاء والادوية وكذلك حالات كثيره غير مشخصة نتيجة للوضع الاقتصادي المزري".
 
اضاف: "أمام كل هذه الظروف، نرى أن اقفال المطار هو أقصر الطرق لتخفيف انتشار اوميكرون وانتزاع الشكوك، ورحمة بالناس حتى لا تبقى الصحة موضع تصريحات وشكوك معالي وزير الصحة في حكومة إنقاذ هي بحاجه اليه، ومن ليس له طاقة على تحمل المسؤولية، فالاستقاله او الاقالة هي المخرج الوحيد لتجنب الاسوأ لحكومة متهالكة لم يشهد لها البلاد مثيلا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:11 | 2021-12-15
15:04 | 2021-12-15
14:52 | 2021-12-15
14:42 | 2021-12-15
14:29 | 2021-12-15
14:29 | 2021-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website