لبنان

في هذه المنطقة... اطفاء المولدات اعتبارا من يوم الجمعة!

Lebanon 24
15-12-2021 | 04:25
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أعلن تجمع اصحاب المولدات في منطقة تعمير عين الحلوة وضواحيها، في بيان، اطفاء المولدات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، بسبب "الخسائر الفادحةالتي يتكبدونها جراء ارتفاع سعر الدولار مقابل انهيار العملة الوطنية".

ووجه التجمع كتاباً الى كل من محافظ لبنان الجنوبي القاضي منصور ضو، وزارتي الطاقة والاقتصاد واتحاد البلديات، جاء فيه: "بعد ان وصلت الامور بنا الى ما لا يحمد عقباه، وتكبدنا خسائر بسبب انهيار العملة الوطنية مقارنة بالسوق السوداء للدولار، حيث اننا نشتري صفيحة المازوت واعمال الصيانة وقطع الغيار والزيوت بالدولار، ما ادى بنا الى حال من الافلاس مما يترتب على ذلك اطفاء مولداتنا. وبكل تجرد قررنا وضعكم جميعا بما وصلت اليه امورنا، وبناء عليه اتخذنا قرارا باطفاء مولداتنا صباح يوم الجمعة 2021 /12/ 17 حتى نصل الى الحل المناسب. والى زبائننا الكرام نعتذر منكم سلفا آملين تقدير موقفنا".
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