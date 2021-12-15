إطلاق حملة التلقيح في مدارس بعلبك

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، حملة التلقيح ضد وباء كورونا في مدارس بعلبك بلقاح "فايزر، من ثانوية البشائر في بعلبك التابعة لجمعية المبرات الخيرية، بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية.واكبت الحملة مديرة الثانوية اعتدال الجمال، إلى جانب قسم الإرشاد الصحي والتربوي.وقد تلقى اللقاح 210 طالبا وطالبة من عمر 12 سنة وما فوق، فضلا عن تلقيح 40 موظفا من التربويين والعاملين في الثانوية.