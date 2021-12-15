ترزيان: الأطفال لن يدفعوا ثمن أخطاء الكبار في مناصبهم

نقطة ضعفي الوحيد أطفالنا، فأن يتعلموا ويفرحوا هما أمران مقدسان، وتلاميذ المدرسة الأرمنية المركزية من هؤلاء الأطفال الذين يحق لهم أن يفرحوا كل يوم، وخصوصا في عيد الميلاد، الذي يعتبر عيدهم، لا لن يدفعوا ثمن أخطاء الكبار في مناصبهم والصغار في نفوسهم وأدائهم. pic.twitter.com/rxbq8ZyTXq
— hagop terzian - هاكوب ترزيان - Յակոբ Թերզեան (@terzianhagop) December 15, 2021
نقطة ضعفي الوحيد أطفالنا، فأن يتعلموا ويفرحوا هما أمران مقدسان، وتلاميذ المدرسة الأرمنية المركزية من هؤلاء الأطفال الذين يحق لهم أن يفرحوا كل يوم، وخصوصا في عيد الميلاد، الذي يعتبر عيدهم، لا لن يدفعوا ثمن أخطاء الكبار في مناصبهم والصغار في نفوسهم وأدائهم. pic.twitter.com/rxbq8ZyTXq