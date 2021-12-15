لبنان

مولوي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير داخلية البحرين: لا يمكن أن يكون لبنان منصة لبث الكراهية تجاه أي دولة عربية

Lebanon 24
15-12-2021 | 05:06
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تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالا هاتفيا من معالي وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل جمعية الوفاق البحرينية.
وأكد الوزير مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء اتجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد عرض الوزير مولوي لكل الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الاشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والادارية اللازمة.
هذا وهنأ الوزير مولوي الفريق أول ركن آل خليفة بالعيد الوطني في مملكة البحرين والذي يصادف يوم غد.
واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين.
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