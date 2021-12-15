لبنان

حمدان: امل متمسكة باجراء الانتخابات النيابية في موعدها

Lebanon 24
15-12-2021 | 05:17
A-
A+
Doc-P-897191-637751673391374738.png
Doc-P-897191-637751673391374738.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" الدكتور خليل حمدان خلال لقاء سياسي في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار في المصيلح، في حضور المسؤول التنظيمي لاقليم الجنوب نضال حطيط، وشخصيات حزبية وسياسية ان "حركة "امل" متمسكة "باجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهي ترفض رفضا مطلقا اي محاولة لتأجيل هذا الاستحقاق الدستوري، او اي محاولة للاطاحة به تحت اي ذريعة او عنوان" . 
 
ولفت الى ان "البعض وتحت ذريعة ما يسمى تغيير المنظومة يخفي نوايا خبيثة ولا يتورع في كثير من المحطات عن رغبته الجامحة باستهداف المقاومة ثقافة ونهجا وخيارا وقال:"إن مجتمعنا واهلنا الذين كانوا على مدى نصف قرن وأكثر هدفا للحروب العدوانية الصهيونية وتمكن اهلنا من كسرها وتحقيق الانتصار تلو الانتصار، واثبتوا عجز القوة الاسرائيلية هم اليوم واكثر من اي وقت مضى لن يساوموا او يقايضوا على مقاومتهم وعلى ثوابتهم وهويتهم وقناعاتهم ولن يبدلوا تبديلا" .
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:11 | 2021-12-15
15:04 | 2021-12-15
14:52 | 2021-12-15
14:42 | 2021-12-15
14:29 | 2021-12-15
14:29 | 2021-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website