حمدان: امل متمسكة باجراء الانتخابات النيابية في موعدها

أكد عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" الدكتور خليل حمدان خلال لقاء سياسي في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار في المصيلح، في حضور المسؤول التنظيمي لاقليم الجنوب نضال حطيط، وشخصيات حزبية وسياسية ان "حركة "امل" متمسكة "باجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهي ترفض رفضا مطلقا اي محاولة لتأجيل هذا الاستحقاق الدستوري، او اي محاولة للاطاحة به تحت اي ذريعة او عنوان" .ولفت الى ان "البعض وتحت ذريعة ما يسمى تغيير المنظومة يخفي نوايا خبيثة ولا يتورع في كثير من المحطات عن رغبته الجامحة باستهداف المقاومة ثقافة ونهجا وخيارا وقال:"إن مجتمعنا واهلنا الذين كانوا على مدى نصف قرن وأكثر هدفا للحروب العدوانية الصهيونية وتمكن اهلنا من كسرها وتحقيق الانتصار تلو الانتصار، واثبتوا عجز القوة الاسرائيلية هم اليوم واكثر من اي وقت مضى لن يساوموا او يقايضوا على مقاومتهم وعلى ثوابتهم وهويتهم وقناعاتهم ولن يبدلوا تبديلا" .