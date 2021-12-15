لبنان

أسلحة حربية ورمانات يدوية وذخائر وكبتاغون داخل منزل في طرابلس (صور)

Lebanon 24
15-12-2021 | 05:56
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 15 / 12 / 2021 أوقفت قوة من الجيش في منطقة التبانة ـــ طرابلس المواطن (م.ر)، خلال عملية دهم منزله، وقد ضبطت كمية من الأسلحة الحربية وعدداً من الرمانات اليدوية وذخائر بالإضافة إلى كمية من حبوب الكبتاغون.

سُلم الموقوف مع المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
 
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